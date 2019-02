Tom Brady zmago slavil z navdušeno hčerko v naročju

Že pred velikim finalom lige ameriškega nogometa NFL je 38-letna Gisele Bündchen možu Tomu Bradyju zaželela srečo na tekmi, saj je delila njuno fotografijo in pripisala: "Krijem ti hrbet!" 41-letni zvezdnik ameriškega nogometa pa je pripisal: "In jaz tebi."

In njuno srčno navijanje se je obrestovalo, saj so Tomovi New England Patriots premagali Los Angeles Rams in tako postali zmagovalci 53. Super Bowla.

Zvezdnik se je zmage veselil skupaj z ženo in hčerko. Malo Vivian, ki je prekipevala od navdušenja in ponosa, je dvignil v naročje.