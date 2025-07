Tom Cruise in Ana de Armas razmerja ne skrivata več: držala sta se za roke

Tom Cruise in Ana de Armas sta po mesecih ugibanja potrdila svojo zvezo. Zvezdnika sta bila pet mesecev po tem, ko so se prvič pojavile govorice o njuni romanci, v javnosti opažena, ko sta se držala za roke. Igralca sta bila sicer skupaj prvič opažena februarja, ko so ju fotografirali med večernim sprehodom v Londonu.