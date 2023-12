Tom Cruise je zaljubljen: za rusko manekenko najel celo nadstropje restavracije

61-letnik je za večerjo s hčerko ruskega poslanca in nekdanjo ženo oligarha, ki trguje z diamanti, po poročanju tujih medijev plačal 580 evrov. Privoščila sta si jastoga in morske dobrote, suši in brezalkoholne koktajle. Čeprav je za navadne smrtnike to kar velik zalogaj, je za igralca Tomovega kova, čigar vrednost je ocenjena na 580 milijonov evrov, to kapljica v morje.