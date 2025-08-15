Tom Cruise je zavrnil Trumpovo vabilo: ne bo se udeležil podelitve

Letošnje nagrade Kennedyjevega centra bodo prejeli zvezdnik hollywoodskih akcijskih filmov, za oskarja nominirani Sylvester Stallone , angleški gledališki igralec Michael Crawford , ikona country glasbe George Strait , disko diva Gloria Gaynor ter rock skupina Kiss . Imena dobitnikov nagrad je nedavno sporočil sam predsednik ZDA Donald Trump , ki bo tudi v nasprotju z dosedanjo tradicijo ob koncu leta vodil slovesnost, na kateri bodo podelili nagrade, ki veljajo za ene najvišjih državnih priznanj za umetnike v ZDA, je poročal britanski BBC .

Med tistimi, ki naj bi jih predlagali za prejemnike in prejemnice nagrad, naj bi bil tudi ameriški igralec Tom Cruise , ki pa je po poročanju Washington Posta vabilo, da bi mu Trump izročil nagrado, zavrnil. Razlog naj bi bil po besedah nekaterih zdajšnjih in prejšnjih zaposlenih v Kennedyjevem centru "neskladje z urnikom" . Cruisovi predstavniki zadeve niso želeli komentirati.

Po vrnitvi na položaj predsednika ZDA je Trump doslej že odpustil dosedanjega predsednika in večino članov upravnega odbora za upodabljajoče umetnosti Kennedyjevega centra ter tudi tukaj prevzel predsedniški položaj, kar so mnogi kritizirali kot politično vmešavanje na področje umetnosti. "Zdaj imamo zbrane krasne ljudi. Je zelo drugače, kot je bilo," je Trump opisal nove zaposlene v centru.

Potem ko je Trump sporočil imena letošnjih nagrajencev Kennedyjevega centra, je minuli teden hkrati napovedal, da namerava center, ki prejema državna sredstva, popolnoma prenoviti. Kot je še povedal, je bil sam "98-odstotno vpleten" v izbor letošnjih nagrajencev, in dodal: "Bil sem zelo vpleten. Vsi so šli čez moje sito."

Stallone velja za velikega podpornika sedanjega predsednika ZDA, ki ga je tudi že označil za "drugega Georgea Washingtona". Skupaj z igralcema Jonom Voightom in Melom Gibsonom je tudi Trumpov "hollywoodski ambasador".