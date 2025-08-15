Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Tom Cruise je zavrnil Trumpovo vabilo: ne bo se udeležil podelitve

Washington, 15. 08. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M. , STA
Komentarji
8

Igralca Toma Cruisa naj bi povabili na podelitev nagrad Kennedyjevega centra, kjer bi mu podelili eno od priznanj, a naj bi igralec povabilo zavrnil. Kot razlog so viri omenjenega centra navedli "neskladje z urnikom". Ameriški predsednik Donald Trump je po prihodu na čelo ZDA prevzel predsedovanje centru, vpleten je bil tudi v izbor nagrajencev.

Letošnje nagrade Kennedyjevega centra bodo prejeli zvezdnik hollywoodskih akcijskih filmov, za oskarja nominirani Sylvester Stallone, angleški gledališki igralec Michael Crawford, ikona country glasbe George Strait, disko diva Gloria Gaynor ter rock skupina Kiss. Imena dobitnikov nagrad je nedavno sporočil sam predsednik ZDA Donald Trump, ki bo tudi v nasprotju z dosedanjo tradicijo ob koncu leta vodil slovesnost, na kateri bodo podelili nagrade, ki veljajo za ene najvišjih državnih priznanj za umetnike v ZDA, je poročal britanski BBC.

Tom Cruise naj bi zavrnil nagrado Kennedyjevega centra.
Tom Cruise naj bi zavrnil nagrado Kennedyjevega centra. FOTO: Profimedia

Med tistimi, ki naj bi jih predlagali za prejemnike in prejemnice nagrad, naj bi bil tudi ameriški igralec Tom Cruise, ki pa je po poročanju Washington Posta vabilo, da bi mu Trump izročil nagrado, zavrnil. Razlog naj bi bil po besedah nekaterih zdajšnjih in prejšnjih zaposlenih v Kennedyjevem centru "neskladje z urnikom". Cruisovi predstavniki zadeve niso želeli komentirati.

Trump prevzel predsedovanje centru

Po vrnitvi na položaj predsednika ZDA je Trump doslej že odpustil dosedanjega predsednika in večino članov upravnega odbora za upodabljajoče umetnosti Kennedyjevega centra ter tudi tukaj prevzel predsedniški položaj, kar so mnogi kritizirali kot politično vmešavanje na področje umetnosti. "Zdaj imamo zbrane krasne ljudi. Je zelo drugače, kot je bilo," je Trump opisal nove zaposlene v centru.

Potem ko je Trump sporočil imena letošnjih nagrajencev Kennedyjevega centra, je minuli teden hkrati napovedal, da namerava center, ki prejema državna sredstva, popolnoma prenoviti. Kot je še povedal, je bil sam "98-odstotno vpleten" v izbor letošnjih nagrajencev, in dodal: "Bil sem zelo vpleten. Vsi so šli čez moje sito."

Stallone velja za velikega podpornika sedanjega predsednika ZDA, ki ga je tudi že označil za "drugega Georgea Washingtona". Skupaj z igralcema Jonom Voightom in Melom Gibsonom je tudi Trumpov "hollywoodski ambasador".

Slovesna podelitev nagrad, ki velja za vrhunec kulturnega in družabnega dogajanja v Washingtonu, bo v nedeljo, 7. decembra, je objavljeno na spletni strani Kennedyjevega centra. Kennedyjev center so odprli leta 1971 v spomin na pokojnega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja.

donald trump tom cruise syvester stallone kennedyjev center nagrade
Naslednji članek

Umrla je Jackie Bezos, mama Jeffa Bezosa

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Reality check
15. 08. 2025 15.06
+0
Trump iz dneva v dan prevzema navade Kim Il yonga…
ODGOVORI
2 2
biggbrader
15. 08. 2025 15.04
-1
Tom je očitno bolj zaposlen kot Donald. Ženske so hudir.
ODGOVORI
0 1
bobiv
15. 08. 2025 14.56
+4
Pa kaj vse si bo še ta klukec zmislil?
ODGOVORI
5 1
biggbrader
15. 08. 2025 15.13
Tom in Jery ?
ODGOVORI
0 0
proofreader
15. 08. 2025 14.42
-2
Pri nas je isto. Predsednica Nataša Pirc Musar je vročila zlati red za zasluge Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.
ODGOVORI
5 7
Omizje
15. 08. 2025 15.09
+2
ukolikor nebi bilo enob ja nebi bilo več slovenskega jezika bila bi madžarščina taljanščina nemščina upam da si dojelllllll
ODGOVORI
3 1
Mor4na
15. 08. 2025 15.11
Domobranci so dobili svoj "red za zasluge" dne 20. April 1944 na štadionu za Bežigradom, nagrado za zasluge pa med in po koncu vojne
ODGOVORI
0 0
Maxx365
15. 08. 2025 15.12
Ni. Jutri bo spet isto komentiral.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089