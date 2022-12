Tom Cruise med skokom s padalom zaželel lepe božične praznike

Zvezdnik je video posnel kar v letalu, preden je skočil s padalom. "Hvala, ker podpirate film in nam dovolite, da vas zabavamo. To mi je resnično v čast," je nadaljeval Cruise. Med videom ga je prekinil scenarist filma Top Gun: Maverick in režiser filma Misija nemogoče Christopher McQuarrie, ki ga je opomnil, da nimajo veliko časa in naj bo govor kratek. "Poslušaj, res moramo iti naprej, moramo ponesti ta del," je še dodal 54-letni režiser.