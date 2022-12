Tom Cruise med snemanjem Emily Blunt: Nehaj biti taka mevža

V podcastu SmartLess je Emily Blunt o snemanju znanstvenofantastičnega filma iz leta 2014 Na robu jutrišnjega dne dejala, da je bilo zaradi velikih in težkih oblek zelo naporno, a sta jih s soigralcem Tomom Cruisom morala nositi, da so prizori izgledali čimbolj realistični. "Nositi smo morali gromozanske obleke, ki bi bile super, če bi jih računalniško generirali, ampak želeli smo nositi prave."

Britanska igralka je v nadaljevanju povedala, da so bile obleke vse prej kot udobne, saj so tehtale skoraj 39 kilogramov. "Bile so tako težke, prvič ko sem si jih oblekla, sem začela jokati in Cruise ni vedel, kaj narediti." Zvezdniku Top Guna je Emily dejala, da ne ve, kako bo v takšnem kostumu zdržala snemanje. "Dejala sem: 'Tom, nisem prepričana, da bom zdržala do konca snemanja,' in začela jokati. Rekla sem, da sem glede snemanja zelo panična." Tom se je na igralkino pritoževanje odzval precej ostro. "Dolgo časa me je samo gledal, ni vedel, kaj narediti, nato pa je dejal: 'Daj no, nehaj biti taka mevža, velja?'" Emily je njegove besede dobro sprejela in se Tomu v odgovor nasmejala.