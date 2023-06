Tom Cruise na premieri Misije: nemogoče v vlogi fotografa

Toma Cruisa ne skrbi za prihodnost. Ko bo enkrat igralsko kariero obesil na klin, se lahko posveti fotografiranju. Svoj talent je razkril na nedavni premieri novega filma franšize Misija: nemogoče v Seulu, kjer je v vlogi fotografa na rdeči preprogi ovekovečil svoje tri soigralke Hayley Atwell , Pom Klementieff in Vanesso Kirby .

"Rad nam omogoči, da smo njegove glavne dame v središču pozornosti," je ob posnetek, ki razkriva, da je igralec stopil v fotografske čevlje, zapisala Atwellova. Na posnetku je Toma dramatično označila za igralca, producenta in fotografa. Na videoposnetku ga je tudi vprašala, kako je videti fotografija, ki jo je posnel, in zvezdnik se je kar sam pohvalil, da je dobra. Za fotografijo se je resnično potrudil, saj je v množici fotografov tudi sam poskusil ujeti najboljši mogoči kot, zato je pokleknil, nagibal glavo in iskal pravo svetlobo, da bi njegove igralske kolegice zablestele v vsem svojem sijaju.