Tom Cruise na rdeči preprogi podprl nekdanjega soigralca Glena Powella

London, 12. 11. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 31 minutami

E.K.
1

Zvezdnik Tom Cruise se je na londonski premieri filma Tekač, kjer v glavni vlogi blesti Glen Powell, izkazal kot pravi podpornik svojega mlajšega kolega, s katerim sta spletla tesno vez med snemanjem Top Gun: Maverick.

Londonska premiera težko pričakovanega filma Tekač (The Running Man), v katerem v glavni vlogi blesti Glen Powell kot eden od tekmovalcev najsmrtonosnejšega resničnostnega šova, je minila v znamenju glamurja, humorja, akcije in velike podpore med igralci. Prav slednje je dokazal igralec Tom Cruise, ki je prišel podpret svojega mlajšega kolega ob njegovem najnovejšem filmu. Igralca, ki sta pred leti med snemanjem filma Top Gun: Maverick spletla tesno vez, sta veselo pozirala fotografom in se vsa nasmejana nastavljala kameram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cruise se je dogodka kasneje spomnil tudi z objavo na družbenem omrežju, kjer je zapisal, da je preživel še en odličen večer s prijatelji v kinu, ter jim čestital za odličen in vzburljiv film, ki ga je nasmejal.

Za odlično igro je pohvalil tudi Glena, ta pa mu ni ostal dolžan, saj je izpostavil, da se je učil od najboljšega. Obenem je glavni igralec filma pohvalil še natančnost režiserja Edgarja Wrighta in zatrdil, da je film posnet za veliko platno.

Edgar Wright se je snemanja filma lotil izredno premišljeno

Priznani režiser Wright je dejal, da je knjigo Stephena Kinga prebral pri 14 letih, ta pa naj bi ga takoj prevzela. Knjižna predloga iz Kingove domišljije je tako postala pravi vir navdiha, saj predstavlja ne tako oddaljeno prihodnost, ki črpa iz apokaliptičnega sveta Pobesnelega Maxa in mračne atmosfere Iztrebljevalca, ko človeško življenje ni vredno skoraj nič. 

"Neverjetno, zabavno in divje bo," pa sta povedala igralca Josh Brolin in Colman Domingo, ki v stranskih vlogah blestita kot karizmatični direktor televizijske hiše in energični voditelj najbolj smrtonosne oddaje na tem planetu.

Vznemirljiv film, ki je gledalce pustil na trnih

Filmska zgodba, ki gledalcev ne pusti ravnodušnih, se razpleta v bližnji prihodnosti, ko je Tekač najbolj gledana televizijska oddaja. Gre za smrtonosno tekmovanje, v katerem morajo tekmovalci, znani kot Tekači, preživeti 30 dni, medtem ko jih lovijo profesionalni morilci – znani kot Lovci. Vsako njihovo potezo spremljajo krvoločni gledalci, vsak uspešen dan pa prinaša višjo denarno nagrado. 

Tom Cruise Glen Powell Tekač film premiera
KOMENTARJI (1)

Greznica
12. 11. 2025 09.15
+1
Glen je res hot! mmm
ODGOVORI
1 0
