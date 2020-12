Tom Cruise naj bi se zagledal v soigralko Hayley Atwell

Med sodelavci pri novem, sedmem delu franšize Misija: Nemogoče se šušlja, da je med Tomom Cruisom in soigralko Hayley Atwell preskočila iskrica. Prepričani so, da bosta kmalu javno potrdila zvezo. 58-letni igralec naj bi se tako zagledal v svojo 20 let mlajšo soigralko, zbližala pa sta se ravno med snemanjem.

"Tom in Hayley sta se drug za drugega ogrela že prvi dan snemanja," je za The Sun potrdil anonimni vir. "Zapiranje sveta in vse težave, ki so se pojavile zaradi pandemije covida-19, so zbližale nova zaljubljenca in postala sta nerazdružljiva. Srečevala sta se tudi po snemanjih in ona je njegova vodička po Londonu. Odlično se razumeta in videti sta izredno srečna," je še povedal vir.