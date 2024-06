Tom Cruise namesto na hčerino podelitev diplome na koncert Taylor Swift.

Igralka Katie Holmes je v New Yorku ponosno spremljala svojo 18-letno hčerko Suri , ki je uspešno zaključila srednješolsko izobraževanje na srednji šoli LaGuardia High School. Zvezdnica se je udeležila prireditve, kjer je njena edinka prejela srednješolsko diplomo, tam pa so bili tudi radovedni fotografi, ki so vse skupaj ujeli v objektive.

Na fotografijah, ki so hitro preplavile splet, je moč videti, kako igralka ponosno objema 18-letnico, oblečeno v tradicionalno ogrinjalo diplomantov. Prav tako v njenih rokah ni manjkal znameniti klobuček, ki ga šolarji ob zaključku prireditve vržejo v zrak.

In medtem, ko sta igralka in njena hčerka skupaj praznovali poseben mejnik, se je odtujeni oče 18-letnice namesto hčerinega dogodka udeležil koncerta Taylor Swift v Londonu. Tam si je z oboževalci izmenjeval zapestnice prijateljstva, kamere pa so ga ujele tudi med koncertom, ko je s preostalimi zvezdniki v VIP-šotoru plesal na pevkine hite. Tam so bili poleg filmskega zvezdnika še Mila Kunis, Ashton Kutcher, Hugh Grant in režiserka uspešnice Barbie Greta Gerwig.

Da sta oče in hči odtujena, potrjuje tudi dejstvo, da je 18-letnica opustila njegov priimek in bila v programu podelitve podpisana kot Suri Noelle. Medtem ko sta si mati in hči izjemno blizu, Suri nima odnosa z 61-letnim očetom. Kot je ekskluzivno poročal Page Six, igralec svojega najmlajšega otroka menda ni videl že od leta 2012. Leta 2013 je Tom – najslavnejši član scientološke cerkve – priznal, da je Holmesova po skoraj šestih letih zakona vložila zahtevo za ločitev, da bi Suri zaščitila pred scientologijo. Redne člane, ki zapustijo organizacijo, razglasijo za "zatiralne osebe", tistim, ki ostanejo, pa rečejo, naj jih popolnoma izločijo.