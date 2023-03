Tom Cruise o Robertu Downeyju Jr.: Popoln je za vlogo Iron Mana

Tom Cruise je znan po svojih vratolomnih podvigih v akcijskih filmih, zato so ga mnogi povezovali tudi z vlogo enega od Marvelovih superjunakov, Iron Manom. Priljubljeni igralec sicer vse govorice o tem, da bi stopil v čevlje lika, ki ga je ikonično upodobil Robert Downey Jr., zavrača in zatrjuje, da je prav omenjeni zvezdnik eden in edini, ki je primeren za to vlogo. Kot je še povedal, si ne more predstavljati, da bi kdor koli drug zaigral lik Tonyja Starka.

"Ne morem si predstavljati, da bi kdor koli drug igral vlogo Iron Mana," je v podkastu Phase Zero razkril Tom Cruise. "Obožujem Roberta Downeyja Jr. in mislim, da je popoln za to vlogo," je še dodal. Priljubljeni igralec, znan po svojih vratolomnih podvigih v akcijskih filmih, ki jih večinoma izvede sam, je s tem odgovoril na govorice o prevzemu vloge v zadnjem filmu leta 2022. "Nisem bil niti blizu vlogi," je odgovoril 60-letnik. icon-expand Tom Cruise FOTO: Profimedia Namigovanja o tem, da bi lahko stopil v čevlje superjunaka iz Marvelove franšize, je lani sprožil scenarist filma Doktor Strange v Multivesolju norosti. "Ker Cruisa obožujem, sem predsedniku Marvel Studia res predlagal, da bi prevzel vlogo Iron Mana. To sem nekje prebral in zdelo se mi je kul," je o spletnih govoricah za Rolling Stone takrat povedal Michael Waldron. icon-expand Robert Downey Jr. je vlogo Tonyja Starka v filmu o superjunaku Iron Manu prevzel leta 2008 FOTO: Instagram 57-letni Robert Downey Jr. je vlogo Tonyja Starka v filmu o superjunaku Iron Manu prevzel leta 2008. Tri leta prej je sicer zvezdnik filma Top Gun priznal, da so ga iz produkcije poklicali za sodelovanje, a je zavrnil. "Če se nečemu sklenem posvetiti, želim to narediti dobro. Pri tem filmu sem začutil, da ne bo delovalo," je bil za IGN takrat iskren Cruise.