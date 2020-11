Tom Cruise oboževalce v Rimu pozdravil z dvema maskama na obrazu

Tom Cruise med snemanjem novega nadaljevanja Misije: Nemogoče očitno noče tvegati, da bi se okužil z novim koronavirusom. Po tem, ko je posnel akcijsko sekvenco v črnem avtomobilu znamke BMW, se je odločil pozdraviti oboževalce, ki so opazovali snemanje. Ker Tom ne želi tvegati okužbe, je prisotne pozdravil in nagovoril kar z dvema obraznima maskama: spodaj je nosil medicinsko masko, zgoraj pa črno masko iz blaga. Tom se je sicer zdel dobre volje, med nagovorom prisotnih pa je bilo kljub dvema maskama razvidno, da se smeji in da je vesel njihove pozornosti.

Toma so Italijani in obiskovalci Italije že lahko videli v Rimu (med njimi je bila tudi naša bralka), kasneje v Benetkah, kjer je preskakoval iz čolna v čoln, opazili pa naj bi ga tudi med snemanjem sekvence na vrhu premikajočega se vlaka.