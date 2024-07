Tom Cruise pred leti nokavtiral soigralca Roba Lowa

Po besedah Loweja sta on in Cruise "telovadila in tekala skupaj in se med tem zelo povezala", toda njegov najljubši spomin se navezuje na njun obračun s pestmi. "Tako tekmovalen je, da sva boksala na hodniku hotela, v katerem sva bivala med snemanjem. Bilo je toliko testosterona", je dejal in dodal: "Bili smo 18-letni fantje, ki so skupaj obtičali na eni lokaciji. Imeli smo čelade in ščitnike za zobe, znali smo se tepsti." Nato je igralec dejal, da se njegove mišice niso mogle primerjati s Tomovim. Kljub temu mu je zadal močen udarec. Tom ga je nato nokavtiral. "Njegove oči so postale črne, a to je tisto, kar smo radi počeli. To počnejo fantje," je zaključil.