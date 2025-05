Tom Cruise prvič po dveh desetletjih spregovoril o nekdanji ženi

Igralca Nicole Kidman in Tom Cruise sta bila eden najslavnejših zvezdniških parov v 90. letih prejšnjega stoletja in začetku 2000. let. Po ločitvi leta 2001 pa sta le redko komentirala svoj propadli zakon, prav tako nista pogosto spregovorila o nekdanjem partnerju oziroma partnerici.

"To je bila krasna izkušnja. Zelo sem bil navdušen nad projektom. Stanleyjeve filme sem zelo dobro poznal. Spoznala sva se prek Sydneya Pollacka . Stanley je poklical Sydneyja, saj si je želel, da nastopim v filmu. Kontaktiral me je prek faksa," je dejal igralec.

Zatem se je Cruise odpravil do režiserjevega domovanja, kjer sta razpravljala o scenariju. "Nicole sem predlagal za vlogo Alice, saj je, jasno, zelo dobra igralka," je svojo nekdanjo ženo pohvalil zvezdnik.

Cruise in Kidman sta se spoznala leta 1990 na snemanju filma Dnevi grmenja (Days of thunder). Manj kot leto dni po Cruisovi ločitvi z Mimi Rogers, s katero sta se poročila 1987, sta se decembra 1990 zvezdnika poročila. Kot je leta 2016 za Red magazine dejala Kidman, ki je imela v času njune poroke 23 let, je bila v času poroke 'zelo mlada'. "Zdaj gledam nazaj in se čudim," je dejala.