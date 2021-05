Tom Cruise prvič spregovoril o izbruhu na snemanju: Bil sem zelo čustven

Tom Cruise je prvič spregovoril o incidentu, ki se je zgodil lani decembra, ko ga je nekdo na snemanju nadaljevanja franšize Misija: nemogoče posnel, kako je znorel in brez prestanka nadiral svoje sodelavce, ker se niso držali protokola za preprečevanje okužbe s koronavirusom. Cruise je svoj izbruh nad produkcijsko ekipo komentiral za Empire in povedal, da stoji za svojim dejanjem: "Rekel sem, kar sem rekel. Takrat je bilo veliko na kocki."

Akcijski zvezdnik je povedal, da je ob snemanju tako velikega in produkcijsko zahtevnega filma čutil velik pritisk, da se projekt varno zaključi, zato se je na neupoštevanje pravil odzval tako čustveno: "Skozi glavo so mi šla vsa čustva. Razmišljal sem o ljudeh, s katerimi sodelujem, in o filmski industriji. In dejstvo, da je celotna ekipa vedela, da smo pričeli s snemanjem filma, je bilo veliko olajšanje. Moram vam povedati, da je bilo vse skupaj zelo čustveno."

Spomnimo, da je hollywoodski zvezdnik na snemanju akcijske filmske uspešnice besno nadiral delavce, ki so kršili pravila, namenjena preprečevanju okužb s koronavirusom. Več kot tri minute je vpil, kako pomembno je, da se držijo ukrepov, ker so postavili standard za ostale produkcije, ki se v teh časih trudijo posneti filme: "Mi smo zlati standard! Zaradi nas v Hollywoodu spet snemajo filme! Ker verjamejo v nas in v to, kar počnemo! Vsako noč sem z vsemi j******* studii, z zavarovalnicami, producenti in oni gledajo nas in se zgledujejo po nas! Mi ustvarjamo na tisoče služb za ljudi, ki jih nimajo, vi kreteni pa ne razumete!"