Tom Cruise s helikopterjem pristal na polju družine Webb

Tom Cruise v Evropi snema zadnji film v franšizi Misija nemogoče. Ravno zato se je s helikopterjem odpravil v Birmingham, a je bilo letališče zaprto. Njegova ekipa se je spomnila rešitve in poklicala družino Webb , ki ima v bližini polje, na katerem je zvezdnik potem tudi pristal. Webbovi so bili nad gostom navdušeni, otroci pa so priložnost celo izkoristili za polet s helikopterjem.

Alison Webb je ob tem posebnem dogodku dejala, da niso pričakovali, da bo iz helikopterja izstopil sam Tom Cruise, vendar so bili nad zvezdnikom navdušeni. "Menila sem, da bi bili otroci navdušeni, če bi videli helikopter pristati na našem polju. Tom Cruise je prispel, izstopil in vsi smo bili navdušeni," je dejala Webbova.

Povedala je še, da je takoj stopil k otrokom, ki jih je pozdravil z dotikom komolca in se zahvalil. "Rekel je, da si lahko otroci ogledajo helikopter, če želijo. Na koncu je bil to krasen dan. Malce neverjetno je vse skupaj, še kar ne morem verjeti, da se je zares zgodilo," je še povedala. Njeni otroci so zvezdnikovo odsotnost izkoristili za polet s helikopterjem, Cruise pa je medtem opravil sestanek. Pozneje so ga v Birminghamu opazili še z igralko Hayley Atwell, s katero bosta skupaj zaigrala v filmu.

59-letnik je sicer v Evropi od leta 2020, saj tu snema sedmi del v franšizi Misija nemogoče. Film naj bi po napovedih končali prihodnje leto, zvezdnik pa je v tem času pritegnil pozornost tudi zato, ker naj bi bil na snemanjih zelo strog v zvezi z upoštevanjem ukrepov proti preprečevanju širjenja virusa.