Tom Cruise se je 'ustrašil' nekdanjega moža izbranke in prekinil zvezo

OGLAS

Tom Cruise in Elsina Khayrova po poročanju virov že dober mesec dni nista več par. Zvezdnika sicer pred razhodom nikoli nista javno potrdila svoje ljubezni, zato tudi ob razhodu nista komentirala situacije, a so kljub vsemu v javnost prišle informacije o tem, zakaj naj bi do tega prišlo. Viri blizu nekdanjega para so namreč kar precej zgovorni.

Tom Cruise in Elsina Khayrova nista več par. FOTO: Profimedia - Instagram icon-expand

Razlog za razhod pa naj ne bi bil v zaljubljencih, ampak v manekenkinem nekdanjem možu. Kot kaže, se ga je slavni igralec dobesedno ustrašil. "Tom snema filme in se ne more ukvarjati z vsako besedo, ki jo v medijih o njem pove njen nekdanji mož. Enostavno se ne želi ukvarjati s tem, da bi si Dimitrij Cvetkov vsak teden izmislil nekaj grdega o njem," je za Page Six povedal vir. Nekdanji mož 36-letnice je mednarodni trgovec z diamanti, ruski oligarh, ki se je po novici, da se njegova nekdanja žena dobiva s slavnim igralcem, večkrat oglasil v medijih. Že ob začetku njune zveze je za Daily Mail v daljšem intervjuju sporočil zvezdniku, da mora imeti v zvezi z Elsino vedno široko odprte oči in denarnico.

V intervjuju je ruski tajkun, kot se sam raje imenuje, do Toma izrazil veliko občudovanje, ga ves čas hvalil in celo dejal, da je njegov najljubši igralec. "Film Široko zaprte oči sem videl 30-krat, obožujem pa tudi filma Deževni človek in Firma. Svojim prijateljem producentom sem celo dejal, da je Tom edini igralec, ki me lahko upodobi v biografskem filmu," je dejal takrat, a je bilo v njegovih odgovorih mogoče zaznati veliko sarkazma. "Sva približno enako visoka in težka in bil bi počaščen, če bi se to lahko zgodilo. Ne morem si zamisliti nikogar, ki bi me bolje igral kot Tom. Upam, da ga bom lahko nekega dne srečal, da bi se pogovorila o tem projektu," se je namreč še pošalil v nadaljevanju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zvezdnik filmov Misija nemogoče, ki trenutno snema že osmi del omenjene franšize, se na besede bogatega Rusa ni odzval. Po poročanju The Suna, ki je tudi razkril novico o koncu ljubezenske pravljice, naj med 61-letnikom in mlajšo lepotico ne bi bilo nobenih zamer. "Njuno razmerje se je preprosto končalo. Kljub temu Elsina še vedno upa, da bosta nekoč spet skupaj. Ničesar ni naredila narobe," so že zaupali viri in dodali, da hčerki ruskega politika Rinata Khayrova, Putinovega zaveznika, sicer trenutno ni preveč hudo za propadlo razmerje. Vplivnica uživa v luksuznih hotelih in svoje razkošno življenje razkriva na družbenih omrežjih.