Tom Cruise se ni udeležil oskrajev, je za to kriva Nicole Kidman ali prezaseden urnik?

Nedavna podelitev oskarjev je minila brez enega najbolj priljubljenih igralcev Toma Cruisa, ki je bil letos s filmom Top Gun: Maverick nominiran v šestih kategorijah. Zaradi njegove odsotnosti so se pojavile špekulacije o tem, da se zveznik prireditve ni želel udeležiti, ker se je bal srečanja s svojo nekdanjo ženo Nicole Kidman, ki je na letošnji 'šampanjasti' preprogi blestela v družbi svojega moža. Cruise špekulacij ni komentiral, poznavalci pa so prepričani, da razlog za njegovo odsotnost ni avstralska igralka, ampak prezaseden urnik.

Podelitev najprestižnejših kipcev na področju filmskih dosežkov vedno pritegne veliko pozornosti javnosti. Kdo je manjkal na oskarjih medijem ne ostane neopaženo in zato se mnogi sprašujejo, zakaj se letošnjega dogodka ni udeležil igralec Tom Cruise, ki je bil s filmom Top Gun: Maverick nominiran v šestih kategorijah.

icon-expand Tom Cruise se ni udeležil letošnjih oskarjev. FOTO: Profimedia

Med drugim so se pojavile glasne špekulacije o tem, da se zvezdnik dogodka ni udeležil, saj je vedel, da bo tam njegova bivša žena Nicole Kidman. "Toma ni bilo tam, ker je bila ona tam in si ni želel, da bi se skregala," je za Daily Mail dejal vir. Kljub temu so se kmalu oglasili poznavalci, ki so omenjena namigovanja zavrnili z besedami, da se zvezdnik ne boji svoje bivše žene, temveč ima preveč zaseden urnik. V času podelitve naj bi skupaj z režiserjem Chrisom McQuarrijem snemal prizore za nov film Misija nemogoče.

icon-expand Nicole Kidman je na podelitvi oskarjev blestela. FOTO: Profimedia

Pojavila so se celo ugibanja o tem, ali se je zvezdnik podelitvi namerno izognil, saj je vedel, da njegov film ne bo prejel oskarja v kategoriji za najboljši film. "Tom preprosto ve, kako se te stvari odvijajo, zato raje snema neverjetne filme, ki si jih želejo ogledati milijoni, kot pa da sedi med občinstvom, ki ploska in se smehlja v kamero," je o njegovi odsotnosti za The Sun povedal eden od virov. Top Gun: Mavrick je na koncu namreč slavil le v kategoriji za najboljši zvok.

icon-expand Ko se je na preprogi pridružil mož Keith Urban, ga je strastno poljubila. FOTO: Profimedia

55-letna avstralska igralka je na dogodku blestela v dolgi črni obleki z razporkom za nogo, med poziranjem fotografom pa je bila zelo zapeljiva. Večkrat se je ugriznila v ustnico, si vrgla lase čez ramo in se hihitala. Ko se ji je na preprogi pridružil mož Keith Urban, ga je strastno poljubila. Oboževalci so bili nad njenim obnašanjem presenečeni. Pojavili so se komentarji, da je igralka pregloboko pogledala v kozarec, a so bili vseeno navdušeni nad njeno glamuroznostjo. "Nekaj je narobe z njo, a je še vedno privlačna," je bil eden od komentarjev, drugi pa je komentiral, da se zvezdnica obnaša nekoliko prostaško, a da mu je to všeč.