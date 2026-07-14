Tom Cruise je prepričan, da nikoli ni prepozno in da nikoli nisi prestar za odprtje profila na enem najbolj priljubljenih družbenih omrežij pri mladih, TikToku. Po le nekaj urah ima že več kot milijon sledilcev, a vsi niso navdušeni nad njegovo potezo. "Precej preračunljivo," so bili pikri nekateri komentarji, saj je namen še enega družbenega omrežja slovitega igralca promocija njegovega novega filma.

Tom Cruise si je pri 64 letih odprl profil na TikToku. FOTO: Profimedia

Prva TikTok objava 64-letnika je bil napovednik za satiro Digger, v kateri neprepoznavni zvezdnik igra vlogo ostarelega naftaškega bogataša. V novem filmu režiserja Alejandra G. Inarrituja je videti povsem neprepoznaven – ima sive lase, velik trebuh in izrazito postaran videz naftnega mogotca, čigar podjetje je odgovorno za energetsko ter ekološko krizo z globalnimi posledicami.

Igralec v novem filmu upodablja ostarelega naftaškega bogataša. FOTO: Profimedia

Kljub negodovanju pa ima legendarni igralec v samo nekaj urah že šest milijonov in pol ogledov. A je Tom glede priljubljenosti na omenjenem omrežju zaenkrat še daleč za najuspešnejšimi. Svetovna rekorderka v najhitrejšem pridobivanju milijona sledilcev na TikToku je južnokorejska K-pop zvezdnica Lisa iz skupine Blackpink. Uspelo ji je v dobrih dveh urah, s tem pa je presegla rekord skupine BTS iz leta 2019, ki so do prvega milijona sledilcev prišli v treh urah in pol.