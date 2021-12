Tom Cruise snemalni ekipi za božične praznike poslal 300 tort

Po poročanju angleškega časopisa The Sun naj bi filmski zvezdnik v znak zahvale svoji snemalni ekipi franšize Misija: Nemogoče s pomočjo zasebnega letala poslal kar 300 božičnih tort, ki so bile spečene v njegovi najljubši pekarni v Los Angelesu. Božični posladki so tako iz Kalifornije do Londona prepotovali kar 8851 kilometrov.

Tom Cruise je letošnjo praznično sezono otvoril s prav posebnim darilom. Po poročanju angleškega časopisa The Sun naj bi namreč svoji filmski ekipi, ki v Londonu pridno dela na nadaljevanju franšize Misija: Nemogoče, poslal 300 tort iz svoje najljubše slaščičarne v Los Angelesu. icon-expand Tom Cruise je radodarno darilo v London poslal kar s svojim privatnim letalom. FOTO: AP “Tom je želel svoji ekipi dati prav posebno darilo za božič, zato se je odločil, da so sprejemljive zgolj torte iz njegove najljubše slaščičarne. S peki se je dogovoril, da pripravijo 300 tort, ki so nato na njegovem zasebnem letalu romale v Veliko Britanijo,” je ob tem povedal vir blizu zvezdnika. “Čeprav gre za ekstravagantno darilo, je Tom znan po svoji radodarnosti in dejstvu, da želi, da se njegova snemalna ekipa počuti dobro,” je 8851 km dolgo popotovanje sladic še komentiral neimenovani vir. PREBERI ŠE Ponovne težave za Misijo nemogoče: filmski studio toži zavarovalnico Snemanje sedmega dela franšize Misija: Nemogoče je sicer v javnosti vzbudilo že veliko pozornosti. Najbolj je presenetil posnetek, ki je zaokrožil po spletu, v katerem je igralec nadrl enega izmed članov filmske ekipe, ker ni upošteval ukrepov proti širjenju virusa covid-19. Nato pa se je akcijski film ponovno znašel pod drobnogledom, saj Paramountova zavarovalnica ni krila celotnih stroškov, ki so nastali zaradi prekinitev snemanja. Posledično je filmski studio proti njej vložil tožbo. Misija: Nemogoče 7 naj bi na velika platna prišla 27. maja 2022.