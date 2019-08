Tom Cruise v francoskih Alpah vadi nove kaskaderske prizore

Ne praske, ne odrgnine, ne zlomljen gleženj niso odvrnili 57-letnega Toma Cruisa od njegovega dozdajšnjega početja: izvajanja kaskaderskih prizorov v filmih, v katerih ima osrednjo vlogo. Igralec namreč sodi v redko kopico tistih, za katere bi lahko sklenili, da so odvisni od adrenalina.

Medtem ko za uprizoritev večine tveganih in nevarnih prizorov filmska produkcija načelno najame usposobljene kaskaderje, ki tako za kratek hip skočijo v čevlje osrednjega lika, je Cruise zaprisežen opravljanju svojega dela od samega začetka do konca.

Igralec je trenutno v francoskih Alpah, kjer se za potrebe novega filma uči leteti s padalom. Ob pomoči izkušenih strokovnjakov in mentorjev je tako do zdaj že nekajkrat poletel in pristal – za zdaj brez poškodb. Tuji mediji namigujejo, da bi prav lokacija francoskih Alp utegnila biti ena od snemalnih lokacij, ostale podrobnosti pa še niso znane.