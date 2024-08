Tom Cruise v slogu Misije nemogoče navdušil na zaključni slovesnosti OI

V nedeljo se je zaključil največji športni dogodek letošnjega leta. Z zaključno slovesnostjo so se namreč končale olimpijske igre v Parizu, za spektakel pa je tokrat poskrbel eden in edini Tom Cruise . Hollywoodski igralec je bil namreč tisti, ki je s svojim atraktivnim nastopom povsem presenetil zbrane.

In ne, 62-letnik ni ne pel ne plesal, temveč je poskrbel za zaključek v slogu svojih najbolj prepoznavnih filmov Misija nemogoče . Med prepevanjem ameriške himne, ki jo je zapela pevka H.E.R. , se je na vrvi spustil na oder stadiona Stade de France. V usnjeni jakni in rokavicah je iz rok ameriške telovadke Simone Biles prevzel olimpijsko zastavo in jo ponesel med množico. S tem je simbolično prikazal, da se olimpijske igre čez štiri leta selijo čez lužo, natančneje v Los Angeles.

Zaključek predstave je bil pripravljen v naprej. Zvezdnik se je namreč usedel na motor in se na njem zapeljal skozi francosko prestolnico vse do znaka Hollywood, kjer je nato predstavil olimpijske barve. Njegovo potovanje v Združene države Amerike je v ozadju spremljala glasba kalifornijske skupine Red Hot Chili Peppers. Glasbeniki so nato v živo izvedli svojo skladbo Can't Stop na plaži v Los Angelesu, obdani s palmami. Poleg njih sta nastopila še Billie Eilish in Snoop Dogg, skupaj z raperjem dr. Drejem.