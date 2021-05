Tom Cruise v znak protesta vrnil tri zlate globuse

Po podelitvi pa so v javnost prišle še druge obtožbe, ki so očrnile delo HFPA. Bivša predsednica HFPA, Meher Tatna , je za tuje medije povedala, da organizacija ni imela temnopoltega člana vse od leta 2002. Prejšnji mesec pa je bilo javno objavljeno sporočilo, v katerem je bivši predsednik združenja HFPA označil gibanje proti diskriminaciji temnopoltih ( Black Lives Matter ) za sovražno. Berka je bil iz združenja izključen, odstopila pa sta tudi svetovalca za reševanje vprašanja raznolikosti, saj na problematičnem področju ni bilo napredka.

Letos se je pred podelitvijo zlatih globusov, ki sta jih vodili Tina Fey in Amy Poehler , v javnosti razširilo ogorčenje nad dejstvom, da Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (HFPA), ki podeljuje filmske in televizijske nagrade zlati globus, nima niti enega temnopoltega člana. Številni zvezdniki so pred podelitvijo na družbenih omrežjih pozvali združenje k spremembam in svoje kolege pozvali k bojkotu podelitve.

V HFPA obljubili spremembe

V HFPA so se po številnih obtožbah odločili za uvedbo sprememb pri sprejemanju članov v organizacijo in s tem naznanili konec strogih in netransparentnih omejitev članstva. Člani so z glasovanjem sprejeli načrt, ki bo reformiral organizacijsko in volilno telo, članstvo pa naj bi v 18 mesecih povečali za 50 odstotkov. Odločili so, da bodo v svoj krog vključili tudi temnopolte novinarje, pri čimer jim bodo pomagal svetovalci za raznolikost.

Načrt je naletel na številne kritike, saj po mnenju mnogih ni dovolj učinkovit. Programski direktor Netflixa, Ted Sarandos, je napovedal, da pretočna platforma ne bo sodelovala s HFPA, dokler ne bodo izvedene bistvene spremembe. Podobno obsodbo pa so kasneje podali še vodja Amazon Studios, Jennifer Salke, in vodstveni delavci podjetja Warner Media, pod okriljem katerega je pretočni ponudnik filmov in serij HBO.

Tom Cruise zavrnil zlate globuse

A slabe novice se za združenje tujih dopisnikov kljub obljubam o spremembah še kar vrstijo. Številni zvezdniki so sicer združenje kritizirali v intervjujih in na družbenih omrežjih, a Tom Cruise je naredil korak dlje. Odločil se je, da svoje tri zlate globuse vrne. Cruise je zlate globuse prejel za vloge v filmih Jerry Maguire (1997), Rojen 4. julija (1990) in Magnolija (200). Zvezdnik Top Guna je v znak protesta svoje zlate globuse poslal na sedež HFPA, kar bi lahko povzročilo, da se bodo za podobno potezo odločili tudi drug igralci.