Tom Cruise zaradi varnosti produkcijske ekipe najel dve križarki

Pred tem so snemali v Benetkah, kjer so zaradi varnostnih razlogov konec februarja prekinili snemanje. Morebitni novi zapleti in prekinitev snemanja bi lahko spet zamaknili premiero, ki so jo že prestavili za tri mesece. Tako je zvezdnik prišel na idejo, da bi se celotna ekipa gibala le po obeh križarkah, ki ju je najel do konca septembra. Vključenih je tudi 200 uslužbencev, skupaj s celotno produkcijsko posadko, ki šteje 200 ljudi.