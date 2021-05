Tom Cruise zaradi vsiljivcev na snemanju poklical varnostnike

Tom Cruise je bil prisiljen poklicati varnostno službo, ko so nepridipravi vdrli na snemanje novega filma Misija: nemogoče . Snemanje filma so morali že kar nekajkrat prestaviti zaradi lanskega pojava pandemije covida-19, kasneje pa je Tom Cruise pri oboževalcih dobil črno piko zaradi odnosa do svojih sodelavcev,. Zdaj se je moral soočiti še z novo težavo – na snemanje so prišli nepovabljeni oboževalci.

Tom z ekipo trenutno snema v Veliki Britaniji, natančneje v Yorkshiru. Snemanje vratolomnih sekvenc na premikajočem se vlaku, snemanje v edinstvenih Benetkah in drugod po Evropi je nekaj dogodivščin, ki spadajo k snemanju novega filma. A tu so tudi zapleti. Nekaj radovednih oboževalcev je vdrlo na snemanje, saj so želeli na lastne oči videti, kako poteka delo z legendarnim igralcem.

Toma je, kot je povedal vir za The Sun, to vrglo iz tira in je poklical varnostnike, da so pravočasno odstranili nepovabljene goste. "Prizorišče snemanja je tako zelo veliko, da bi ga bilo težko popolnoma zapreti z vseh strani. Zato so mimoidoči lahko brez težav prišli na snemanje in celo hodili po prizorišču, poskušali različno opremo za kaskaderje. To je zdravstvena in varnostna nočna mora za organizatorje. Pri enem od incidentov so morali poklicati lokalno policijo, pri preprečevanju obiskovalcem, da bi preizkušali opremo, pa je vskočil tudi sam Tom."