Tom Cruise želel s helikopterjem pristati na dvorišču Jamesa Cordna

Pred dnevi je komik in voditelj oddaje The Late Late Show , James Corden , med oddajo razkril, da sta si s prijateljem Tomom Cruisom dopisovala med tem, ko sta bila oba v Angliji. Cruise je želel Cordna obiskati, tja pa bi prišel kar s helikopterjem. Novica sicer ni tako presenetljiva, saj je pred dnevi res pristal na zemljišču družine Webb , ker je moral na nujni sestanek, letališče pa je bilo zaprto.

In res, pred dnevi je družina Webb iz Birminghama prejela nenavadno prošnjo, in sicer, ali lahko pomembna oseba s helikopterjem pristane na njihovem zemljišču. Webbovi so prošnji ugodili in bili zelo presenečeni, ko je iz helikopterja izstopil sam Tom Cruise. Med tem, ko je zvezdnik odhitel na sestanek, so Webbovi otroci doživeli vožnjo s helikopterjem, presenečeni pa so bili tudi nad igralčevo prijaznostjo.