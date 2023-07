Tom Cruise želi biti kot Harrison Ford: Rad bi snemal filme pri 80

Tom Cruise je na sceni že leta, za sabo pa ima morje prepoznavnih vlog. Kljub temu, da je v filmski industriji pustil izjemen pečat, pa se zvezdnik še vedno ne namerava upokojiti. Pri 61. letih ima še vedno dovolj volje in motivacije za snemanje filmov. Kot je povedal v enem od svojih zadnjih intervjujev, si želi biti kot Harrison Ford in pri 80. letih še vedno ustvarjati.

Tom Cruise je nedavno dopolnil 61 let, a zvezdnik se še ne namerava upokojiti. Čeprav je v filmskem svetu s svojimi preteklimi vlogami pustil neizbrisen pečat in mu ustvarjati praktično ne bi bilo treba več, ima igralec pred sabo jasno zastavljen cilj. "Upam, da bom s franšizo Misija: nemogoče nadaljeval še vsaj 20 let," je povedal za The Sydney Morning Herald.

icon-expand Tom Cruise si želi biti kot Harrison Ford. FOTO: Profimedia

Igralski zvezdnik se je ob teh besedah spomnil na svojega 80-letnega stanovskega kolega Harrisona Forda, ki je pred kratkim posnel film Indiana Jones. "On je legenda. Upam, da bom pri njegovih letih tudi sam še snemal. Da ga dohitim, imam še 20 let," je razkril svoje želje in s tem odločno zavrnil namigovanja o opustitvi igralstva.