Toma Cruisa in Ano de Armas po valentinovi večerji oblegali oboževalci

Tom Cruise in Ana de Armas sta bila opažena v Londonu. Zvezdnika sta se na valentinovo odpravila na večerjo, kjer pa so ju ujeli fotografi in oboževalci. 62-letnika in 36-letnico je preplavila množica oboževalcev, za katere sta si igralca vzela čas, se z njimi fotografirala ter tudi poklepetala. Zvezdnika sta restavracijo zapustila z dvema vrečkama hrane v roki, preden sta se skupaj odpeljala s taksijem. Ta priložnost je zaznamovala njuno drugo srečanje v enem tednu, zvezdnika so opazili že pred dnevi, pred prestižnim londonskim hotelom. Igralka je na dan zaljubljencev nosila kavbojke, črno majico in videz dopolnila s temnim suknjičem. Medtem ko je Cruise nosil sivo polo majico in temno modro moško obleko.