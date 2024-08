Tom Daley po osvojeni medalji do konca spletel svoj olimpijski pulover

Tom Delay ni le izvrsten športnik, dokazal je, da obvlada tudi ročne spretnosti in modo, saj je med spremljanjem tekem na olimpijskih igrah v Parizu in čakanjem na svoj nastop, spletel pulover, svojo kreacijo pa nato predstavil na družbenem omrežju, kjer je požel val navdušenja. To je že njegov drug pulover, ki je nastal med olimpijskimi igrami, prvega je spletel v Tokiu.

Na posnetku, ki ga je delil, se 30-letnik najprej pojavi brez majice, v rokah pa drži pulover modre, rdeče in bele barve. Tega nato pokaže najprej iz sprednje strani, kjer je viden napis Pariz in številka 24, ob njima pa je Eiffelov stolp. V spodnjem delu sta francoska in britanska zastava. Pokaže ga tudi z zadnje strani, kjer je izpisan njegov priimek, nato pa oblačilo potegne čez glavo in ga obleče.

Športnik je pokazal, da sta na desnem rokavu izvezeni tudi njegovi inicialki, na levem pa število pet. Daley se je podobnega izziva lotil že na olimpijskih igrah v Tokiu, sedaj pa dodal, da ima njegova zadnja kreacija bolj ohlapen kroj. "Vedno je lepo imeti kaj takšnega kot nekakšen spomin na moj čas tukaj, v Parizu. Meni se zdi prisrčno. Kaj vi menite?" je vprašal sledilce.