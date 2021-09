Tom Felton, zvezdnik filmov o Harryju Potterju, se je na golfu zgrudil

Tom Felton je imel na turnirju golfa v ameriški zvezdni državi Wisconsin težave, saj se je na igrišču kar naenkrat zgrudil. Portal Page Six je objavil fotografije, na katerih je zvezdnik videti nekoliko neurejen in prepoten. Za zdaj ni jasno, zakaj mu je postalo slabo in kako se je vse skupaj nenadoma zgodilo.

Na posnetih fotografijah lahko vidimo, kako Tom leži na tleh golfskega igrišča Whistling Straits v Kohlerju, obkrožen s skupino ljudi. Ob nezgodi so mu hitro nudili ustrezno pomoč in Feltona z igrišča odpeljali z vozičkom, na katerem je sicer bil pri zavesti. Portal Six med drugim poroča, da se je zvezdnik zgrudil med treningom golfa, in sicer pri 18. luknji.

"Odpeljali so ga na pregled v bližnjo bolnišnico. Več podrobnosti za zdaj ni znanih," so sporočili iz športnega združenja PGA America.