Tom Ford o življenju po smrti moža Richarda Buckleyja: Zelo težko je

Tom Ford je v intervjuju za revijo WSJ pred kratkim spregovoril o življenju po moževi smrti. Novinar in modni urednik Richard Buckley , s katerim je bil Ford kar 35 let, je septembra umrl naravne smrti po dolgoletnem boju s težko boleznijo. "Zelo težko je po 35 letih. Kar naprej razmišljam, da moram poklicati Richarda ali da mu moram poslati sporočilo. Njega pa ni več," je dejal 60-letnik.

Ford je ostal sam z devetletnim sinom Jackom , s katerim se navajata na drugačno življenje, del katerega je tudi nova jutranja rutina. "Do nedavnega sem imel Richarda, ki mi je zjutraj pomagal. Zadnji mesec je bilo težko, saj je bil on tisti, ki je zjutraj pred šolo pripravil Jackov zajtrk, jaz pa sem se pripravil za službo," je dejal modni oblikovalec in dodal, da iz dneva v dan postaja boljši.

Ford se je v intervjuju za revijo People leta 2016 spomnil prvega srečanja z Buckleyjem. Srečala sta se na modni reviji leta 1986, modni oblikovalec pa je razkril: "Najine oči so se zagledale in v roku meseca dni sva že živela skupaj. Od takrat sva ostala skupaj." Njuno usodno srečanje se je zgodilo v dvigalu, Ford pa je dodal, da je takoj vedel, da je Buckley tisti pravi.

"Izziv je, ko ga moram zbuditi in obleči, mu pripraviti kosilo, kosilo spakirati, pripraviti njegov zajtrk, se urediti za službo, ob 7.45 pa ga odložiti pred šolo. A to hkrati pomeni, da sem ob 8.10 že v službi, zato imam dober začetek dneva," je opisal jutranjo rutino, ki jo z Jackom še usvajata.

"Do tarat, ko se je dvigalo ustavilo v pritličju, sem že razmišljal o tem, da je on tisti pravi zame. To je bilo to. Klik, prodano. Bila je prava ljubezen na prvi pogled," je še dejal Ford. "Če je oseba, s katero ste v zvezi, nekdo, ki ga spoštujete in za kogar verjamete, da je dober človek, ga nikoli ne izpustite. Take osebe ne boste nikoli več našli," je prepričan modni oblikovalec.

Richard Buckley je začel svojo poklicno pot kot novinar leta 1979 pri reviji New York Magazine. Pozneje je sodeloval s publikacijama Women's Wear Daily in Vanity Fair. Bil je urednik revije Mirabella za evropski trg, sodelujoči urednik pri reviji Italian Vogue in odgovorni urednik revije Vogue Hommes International.