Tom Hanks in Rita Wilson pozitivna na novi koronavirus

Igralec Tom Hanks je na Instagramu zapisal, da sta z ženo, igralko Rito Wilson, okužena z novim koronavirusom. Zdaj bodo testirali celotno družino, z ženo bosta ostala v izolaciji, snemanje novega filma pa je preloženo.

V Instagramovi objavi je 63-letni Hanks dejal, da sta z ženo potovala v Avstralijo, testirali pa so ju zaradi simptomov, značilnih za novi koronavirus, kot so utrujenost, bolečine po telesu, mrzlica in "rahla vročina". "Kaj storiti naprej? Zdravstveno osebje ima protokole, ki jih je treba upoštevati. Nas, Hanksove, bodo testirali, na opazovanju bomo in izolirani toliko časa, kolikor to zahtevata javno zdravje in družbena varnost. To bomo naredili korak za korakom in videli, kako bo šlo, " je zapisal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dobitnik oskarja, med drugim za filma Forrest Gump in Reševanja vojaka Ryana, je dejal, da bo z družino sledilce redno obveščal o spremembah stanja. V studiu Warner Bros, ki ustvarja novi film, so dejali: "Zdravje in varnost naših zaposlenih sta vedno naša prednostna naloga. Ukrepamo za zaščito vseh, ki delajo v naših produkcijah po vsem svetu,"je pisal BBC. Lokalni mediji so poročali, da so snemanje filma, ki je za zdaj še brez naslova in v režiji Avstralca Baza Luhrmanna, začasno ustavili. Pevka in igralka Wilsonova je sicer v preteklem tednu koncertirala v brisbanovem hotelu Emporium in sydneyjski operi.

Zakonca sta se poročila leta 1988 in imata dva sinova. FOTO: Profimedia

Sin Chet potrdil, da sta starša v redu Na družabnih omrežjih se je javil tudi Tomov in Ritin sin Chet, ki je potrdil okužbo in komentiral njuno stanje."Ja, res je, moja starša imata koronavirus. Noro. Oba sta za enkrat še v Avstraliji, saj oče tam snema nov film. Ravnokar sem se slišal z njima po telefonu. Oba sta v redu in niti nista tako zelo bolna," je povedal 29-letnik in dodal, da Tom in Rita zaradi bolezni nista zaskrbljena, a da gresta skozi vse potrebne zdravstvene ukrepe: "Mislim, da ni treba biti preveč zaskrbljen. Hvaležen sem za vašo skrb in lepe želje, a mislim, da bo vse okej. Rad bi samo poudaril: ostanite varni. Z ljubeznijo."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odziv kolegov iz Hollywooda: 'Koronavirus je izbral napačno osebo!' Predvsem na Twitterju se odzivajo Tomovi in Ritini prijatelji iz sveta znanih. Med drugim je pevka Sheryl Crow zapisala: "Tom in Rita mislim na vaju in molim. Upam, da se izvlečeta in da se kmalu vrneta domov."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralka in komedijantka Whitney Cummings je zapisala, da je prav Tom Hanks verjetno tisti igralec, ki bi imel glavno vlogo v filmu o koronavirusu, glede na njegovo filmsko zgodovino. Zapisala je tudi: "Zdi se, kot da je virus izbral slavno osebo, ki jo imamo najraje, samo zato, da bi dokazal svoje."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke