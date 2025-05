Tom Hanks in Rita Wilson s fotografijama obeležila 37. obletnico poroke

Tom Hanks in Rita Wilson sta z objavo skupnih fotografij obeležila 37. obletnico poroke. 68-letni zvezdnik je s sledilci delil utrinek, na katerem z ženo stojita ob morju, videti pa je, da sta se pravkar vrnila iz vode, njegova žena pa je objavila fotografijo, na kateri sta bolj zimsko oblečena, nastala pa je nekje med pašniki.

"Poročena 27 let! Z ljubeznijo, gospod in gospa Hanks," je ob fotografiji zapisal igralec, njegova žena pa je svoji objavi dodala pripis: "Srečno 37. obletnico, moja ljubezen!" Par se je spoznal leta 1981 na prizorišču snemanja komične serije Bosom Buddies, Hanks pa je takrat bil poročen s prvo ženo Samantho Lewes. Njun zakon ni vzdržal, zato sta se šest let pozneje tudi uradno ločila.