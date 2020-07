Tom Hanks in Rita Wilson tudi uradno grška državljana

Decembra je grški predsednik Prokopis Pavlopoulos podpisal častno odredbo za naturalizacijo, v kateri je predsednik Tomu Hanksu , njegovi ženi Riti Wilson in njunim otrokom ponudil možnost grškega državljanstva, piše CNN. Zdaj, točno sedem mesecev kasneje, pa se je na Instagramu z novima državljanoma Grčije pohvalil predsednik vlade Kyriakos Mitsotakis . Ta je na družbena omrežja objavil fotografijo, na kateri Rita in Tom pozirata z novima potnima listoma.

"Tom Hanks je oseba, ki je pokazala veliko zanimanja za ljudi, ki so trpeli zaradi požara v Mati. Tom je o zadevi razpravljal na globalni ravni in ozaveščal ljudi," je povedal grški notranji minister Takis Theodorikakos za CNN in se ob tem spomnil uničujočih požarov julija 2018.

Rita Wilson je sicer pol Grkinja in posledično tudi pravoslavne vere kot njen mož, ki je k tej veri pristopil že leta 1988. Zakonca imata tudi nepremičnino na otoku Antiparos. Poleg tega sta prav v Grčiji ustvarila nekaj legendarnih filmov zabavne kulture, kot so Moja velika grška poroka in Mamma Mia, kjer sta sodelovala kot izvršna producenta.