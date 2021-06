Tom Hanks o Hollywoodu: Pozabili smo na zgodovino temnopoltih ljudi

Igralec Tom Hanks je v daljšem zapisu za znan ameriški časopis hollywoodske filmske ustvarjalce spodbudil k pogostejšemu ustvarjanju vsebin, ki bi se dotaknili problematike rasizma, za katerega meni, da ne dobi potrebne pozornosti tako v zabavni industriji kot tudi v ameriškem učnem sistemu.

Dvakratni oskarjevec Tom Hanks je nedavno zapisal daljši komentar za ameriški časopis New York Times, v katerem se je dotaknil problematike rasizma in pomanjkanja filmskih vsebin, ki bi to temo obravnavale. Hanks je zapisal, da zgodovino pogosto pišejo belci, medtem ko temnopolta skupnost in njena doživljanja prevečkrat ostanejo nezapisana."Do nedavnega je tudi zabavna industrija, ki pomaga soustvarjati zgodovino, pozabila na zgodovino temnopoltih ljudi. Tudi projekti, pri katerih sem sodeloval sam."

icon-expand Tom Hanks si želi več filmskih vsebin, ki bi prikazovale problematiko rasizma. FOTO: AP

Hanks je pozval svoje filmske kolege in jim dejal, da morajo filmi z zgodovinsko vsebino prikazovati resnično breme rasizma, saj bodo le tako filmi in filmska industrija ostali avtentični. Igralec je v preteklosti sodeloval pri kar nekaj zgodovinskih projektih, med drugim je z režiserjem Stevenom Spielbergom ustvaril vojno miniserijo Peščica izbranih. Z neenakopravnostjo in rasnim razlikovanjem se je morala soočiti celotna zabavna industrija. Kljub temu, da so letošnje filmske podelitve nagrad pokazale večjo vključenost, so dotične prireditve še vedno deležne številnih kritik. Gibanje #OscarsSoWhite je več let spremljalo podelitev najprestižnejših filmskih nagrad, združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (HFPA), ki podeljuje zlate globuse, pa je bilo letos tarča številnih kritik, saj je bilo v javnosti objavljeno poročilo, da med njegovimi člani ni niti enega temnopoltega predstavnika.

Hanksov zapis je bil v ameriškem časopisu objavljen ob 100. obletnici pokola v Tulsi, kjer je bilo leta 1921 ubitih do tristo temnopoltih ljudi. V enem izmed najhujših primerov rasnega nasilja v Združenih državah Amerike je bila poleg številnih smrtnih žrtev uničena tudi celotna četrt Greenwood, ki je veljala za temnopolti Wall Street. Igralec je v zapisu izpostavil serijo Lovecraft Country, ki se je odločila prav za upodobitev dogodkov v Tulsi in zanjo dejal, da se je dotaknila prisotnosti rasizma in prikazala večplastnost problematike.

