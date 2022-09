Hollywoodski igralec, ki se lahko pohvali z bogato filmsko kariero, je v nedavnem intervjuju spregovoril o procesu nastajanja filma. Ob tem je hudomušno pripomnil, da je za njim že nešteto projektov, od katerih je nekaj celo dokaj dobrih. "To je najboljša služba na svetu in hkrati najbolj zapleteno delo, kar ga poznam," je o procesu nastajanja filma dejal 66-letnik.

Za oskarjevcem Tomom Hanksom je pisana kariera, polna filmskih uspešnic, ki so osvojile mnoge nagrade. Reševanje vojaka Ryana, Kapitan Phillips, Terminal, Čudež na reki Hudson, trilogija Da Vincijeva šifra, animirana uspešnica Svet igrač in nenazadnje film o glasbeni legendi Elvis so le nekateri izmed filmov, v katerih je zaigral 66-letnik, ki ima za seboj že več kot 80 projektov.

Tom Hanks o več kot 80 filmih, v katerih je zaigral: Štirje so dokaj dobri.

Hollywoodski igralec, ki se lahko pohvali z bogatim 'filmskim življenjepisom', je za revijo People nedavno brez dlake na jeziku spregovoril o samem procesu ustvarjanja. "Nihče ne ve, kako nastane film, čeprav vsi mislijo, da vedo," je dejal. "Posnel sem ogromno filmov (in štirje od njih so precej dobri, se mi zdi) in še vedno sem presenečen, kako filmi pridejo skupaj," je hudomušno opisal industrijo, v kateri deluje že več desetletij. "Od ideje do slike na zaslonu je celoten proces čudež," je nadaljeval Hanks. Proces je po njegovih besedah "zelo trdo delo v zelo dolgem časovnem obdobju, ki je sestavljeno iz toliko trenutkov veselja, ki se spopadajo z enakim številom občutkov samoprezira."

Tom Hanks kot Forrest Gump leta 1994.