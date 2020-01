Tom Hanks ob prejemu zlatega globusa zajokal na odru in ganil vse prisotne

Na letošnji podelitvi zlatih globusov je igralec Tom Hanks prejel laskavi kipec za življenjsko delo. Ob tem je bil vidno ganjen, med slavnostnim govorom, ob katerem nikogar ni pustil ravnodušnega, pa ni mogel zadrževati solz.

Letošnja podelitev zlatih globusov (77. doslej) je bila še posebej ganljiva za igralca Toma Hanksa in njegovo družino. 63-letnik je prejel nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo in dosežke, zlati kipec pa mu je na odru izročila njegova nekdanja soigralka Charlize Theron. Že na samem začetku slavnostnega govora je bruhnil v jok, se hitro opravičil prisotnim in se vidno ganjen najprej zahvalil svoji soprogi in otrokom, ki so ga spremljali na dogodku. Njegove besede so se močno dotaknile vseh prisotnih, v očeh mnogih pa so se iskrile solze. Theronova, ki je v času Hanksovega govora stala na robu odra, se je vmes sesedla in zajokala.

Charlize Theron med Hanksovim govorom ni uspela zadržati solz. FOTO: Profimedia

''Človek je blagoslovljen, če ima družino, ki tako sedi pred njim,''je začel Hanks, ki se je nato za kratek čas ustavil in opravičil za solze. Nadaljeval je z besedami: ''Žena, ki je fantastična v vseh pogledih in ki me je naučila, kaj je ljubezen ... Otroci, ki so pogumnejši in močnejši od očeta ... Ljubeči ljudje, ki so prenašali mojo odsotnost, ki je včasih trajala mesece, mesece in mesece ... Ne morem vam povedati, koliko mi pomeni vaša ljubezen.''

Igralec Tom Hanks ob prejemu zlatega kipca planil v jok. FOTO: Profimedia

Igralec se je nato poklonil tudi vsem prijateljem in sodelavcem iz šovbiznisa, ki so mu v štirih desetletjih stali ob strani in se zahvalil vsem tistim, ki so mu služili kot navdih.''Blazen si, če ne ukradeš nekaj od vsakega človeka, s katerim si delal. In jaz sem kradel od ljudi, kot so Meryl Streep,Denzel Washington, Antonio Banderas, Meg Ryan, Sally Field, Charlize Theron ... Ob tem, ko sem opazoval nekatere največje igralce, ki so se kdajkoli sprehodili po odru, sem tudi sam postajal boljši,'' je povedal Hanks in poudaril, kako pomebna je bila zanj podpora in razumevanje sodelavcev: ''V tistih trenutkih so mi kot igralcu pomagali vsi, s katerimi sem delal ... Včasih je bilo to ob treh zjutraj in včasih ob 11 zvečer. Vedno moraš poskrbeti za to, da se vsi delčki sestavijo v celoto, imeti zaupanje v proces in korakati v tej smeri.''

Tomu Hanksu je zlati kipec izročila igralka Charlize Theron. FOTO: Profimedia

Hanks je bil v svoji karieri med drugim nagrajen s kar osmimi zlatimi globusi, z nagrado za življenjsko delo pa se je postavil ob bok 'velikanom', kot so Oprah Winfrey, Barbra Streisand,Denzel Washington, Steven Spielberg, Robert De Niro in Jeff Bridges.