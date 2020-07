Tom Hanks poziva: Nosite maske in umivajte roke

Ameriški igralec Tom Hanks in njegova žena, pevkaRita Wilson, sta marca med snemanjem filma v Avstraliji izvedela, da sta pozitivna na novi koronavirus. 63-letni igralec ne razume, kako je lahko posamezniku v teh časih vseeno in s svojim ravnanjem, kot je na primer ne nošenje maske, ogroža družbo.

"Tri majhne stvari lahko naredi vsak, če želi," je dejal 63-letni Tom v nedavnem intervjuju. "Nosite maske, umivajte si roke in držite medsebojno razdaljo. Če tega ne zmorete, nimam veliko spoštovanja do vas." Hanks, dobitnik dveh oskarjev za film Philadelphia in Forrest Gump, je te ukrepe primerjal s koraki, ki jih vozniki upoštevajo pri varni vožnji: "Če vozite avto, morate uporabljati smernike, držite se predpisov in ne vozite prehitro in pazite na pešce." Med drugim je še dodal, da če nam je to všeč ali ne, smo vsi v isti situaciji.

Zvezdnik je v zadnjem intervjuju za Entertainment Tonightpojasnil, da sta z ženo imela različne simptome, ko sta zbolela za novim koronavirusom. "Moja žena je izgubila okus in vonj, imela je hudo slabost, imela je mnogo višjo telesno temperaturo od mene. Sam sem imel zelo hude bolečine v mišicah, ves čas sem bil zelo izčrpan, utrujen in se nisem mogel osredotočiti na nič za več kot približno 12 minut ..." je povedal Tom, ki se, ko je izvedel, da je okužen, ni preveč obremenjeval, čeprav ima sam sladkorno bolezen.

"Ko sva bila v bolnišnici, sem si rekel: 'Imam 63 let, imam sladkorno bolezen tipa 2, v srcu pa imam žilno opornico. Ali sem kritičen primer?' Dokler se najini temperaturi nista dvignili in se ni pojavila pljučnica, zdravnike ni skrbelo. Nisem eden tistih, ki se zjutraj zbudi in se sprašuje, ali bo dočakal konec dneva ali ne. Glede tega sem precej miren," je svojo izkušnjo opisal hollywoodski zvezdnik Tom.