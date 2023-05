Tom Hanks prejel častni doktorat Harvarda.

Igralec Tom Hanks je prejel častni doktorat umetnosti na prestižni univerzi Harvard. Zvezdnik, ki je za diplomante univerze pripravil zabaven govor, se je pošalil, da je do dosežka prišel brez ene same opravljene domače naloge, brez obiska enega predavanja in brez tega, da bi sploh stopil v knjižnico. Kljub šali pa je Hanks prisotnim namenil tudi nekaj resnejših besed.

Diplomante je spodbudil, naj bodo superjunaki pri obrambi resnice in ameriških idealov ter naj se uprejo tistim, ki resnico obračajo v lastno korist. "Kajti resnica za nekatere ni več empirična. Ne temelji več na podatkih, niti na zdravi pameti, niti na običajni spodobnosti," je med svojim osrednjim nagovorom dejal dvakratni dobitnik oskarja.

Skliceval se je na latinsko besedo za resnico veritas, moto Harvarda. "Govorjenje resnice ni več merilo za javno službo. Ni več mazilo za naše strahove ali vodilo naših dejanj. Resnica zdaj velja za voljno, glede na mnenje in končne igre z ničelno vsoto."