Tom Hanks prvič o hčerinih trditvah o zlorabah: Bila je zelo odprta o vsem

E.A. Hanks, hči igralca Toma Hanksa, je pred kratkim izdala knjigo spominov, v njej pa opisala svoje otroštvo, ki je bilo, po njenih besedah, polno zlorab, za katere je okrivila pokojno mamo. Čeprav se zvezdnik na njene obtožbe še ni odzval, pa je sedaj prekinil molk in na premieri filma The Phoenician Scheme dejal, da je ponosen nanjo, ker je bila tako odkrita.

Tom Hanks je prekinil molk in pohvalil hčerko E.A. Hanks, ki je nedavno izdala knjigo spominov, v njej pa opisala svoje otroštvo, ki je bilo polno materinih zlorab. Zvezdnik je v izjavi za Access Hollywood dejal, da je ponosen na 43-letnico, ker je odprto spregovorila o odraščanju z njegovo nekdanjo ženo Samantho Lewes.

"Ponosen sem nanjo. Bila je zelo odprta o celotnem procesu, za kar se mi zdi, da ima po meni," je dejal igralec in dodal: "Nisem presenečen, da je moja hči imela dovolj poguma in se je celo na nek način ustrelila v koleno, ko je spregovorila o teh stvareh na tako iskren način. Vsi imamo nekakšno zgodovino in razpoke v njej, čeprav se zdi, da ji je zaradi priimka šlo bolje kot drugim." 68-letni zvezdnik je pojasnil še, da se je kot oče hčerine osebnosti zavedal že, ko je bila stara zgolj šest tednov, ko je opazoval njeno obnašanje, njen temperament in mimiko. Hanks ima 43-letnico in 47-letnega Colina Hanksa z nekdanjo ženo Samantho Lewis, s katero je bil poročen med leti 1978 in 1987. Ta je leta 2002 izgubila boj z rakom pljuč. Stara je bila 49 let.

43-letna avtorica knjige The 10: A Memoir of Family And The Open Road se je v knjigi spominjala selitve v Sacramento, kamor ju je z bratom odpeljala po ločitvi od njunega očeta. Zapisala je, da se je njena mati borila s težavami v duševnem zdravju in bila pogosto nasilna do nje.

"Potisnila me je, me stresala, vlekla za lase in me enkrat ali dvakrat zaklenila v omaro. Rekla mi je, da se v omeri skrivajo moški, ki čakajo, da zaspiva, nato pa bodo z nama počeli strašne stvari," je zapisala Elizabeth Ann. Ko je opisala življenje pri materi, je izpostavila, da je ta ni nikoli opomnila, da si mora umiti zobe, v hladilniku pa je bilo ali veliko ali nič hrane.