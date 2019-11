Tom Hanks razkril, kaj se je naučil iz svoje nove filmske vloge

''Skušal sem se naučiti čimveč od njega. Od vsake vloge se naučim nekaj, vloga Rogersa pa me je naučila, da je poslušanje v resnici milijonkrat pomembnejše od govorjenja. Zdaj uporabljam poseben akronim W.A.I.T., wait (počakaj), ki v resnici pomeni Why am I Talking? (Zakaj govorim?). Mislim, da bi se moral vsak med nami le usesti in poslušati vsakogar, ki pride nasproti. Začudeni bi bili nad informacijami, ki bi jih izvedeli,'' je priznal Hanks.