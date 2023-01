Tom Hanks v novem filmu zaigral s sinom: Nekoč sem mu menjal plenice

Tom Hanks ima prav posebno zgodovino s soigralcem, s katerim sta skupaj zaigrala v njegovem zadnjem filmu. 66-letnik je v filmu A Man Called Otto zaigral skupaj s svojim 27-letnim sinom, kot je povedal, pa je bila to zelo posebna izkušnja zanj, čeprav sta s sinom kmalu po tem, ko so začeli snemati, pozabila na sorodstveno vez in se obnašala profesionalno.

"Brez dvoma je posebna izkušnja, saj sem mu nekoč menjal plenice, a to moraš zaobiti, saj se moraš pravočasno pojaviti na snemanju, pustiti pečat in moraš biti prisoten," je povedal Hanks, ki ima Trumana skupaj z dolgoletno ženo Rito Wilson. "Vem, kaj to zahteva, a tudi on se tega zaveda. Izbrali so ga s posebnim razlogom; podobna sva si, ni tujec in zaveda se pritiska in dejstva, da mora opraviti delo," je še dodal.

Tom je spregovoril tudi o tem, kako je biti igralec in se soočati z negotovostmi svojega nastopa. "Stvar, ki se je oba zavedava, je, da nikoli ne veš, ali si svoje delo dobro opravil. Vse, kar lahko storiš, je, da čakaš na trenutek, ko si boš ogledal film. Takrat se zavedaš, da bo to večno, a tudi takrat ne moreš vedeti, ali to deluje ali ne," je povedal za revijo People.