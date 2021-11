Tom Hanks zavrnil Bezosovo ponudbo, da obišče vesolje

Igralec se je nato pošalil, da lahko let v vesolje simulira kar tam, v studiu: "Mislim, da vse skupaj traja približno 12 minut. Izvedemo ga lahko kar vsi prisotni v studiu na svojih sedežih." Zvezdnik se je nato pretvarjal, da je v raketi in ga premetava v vse smeri. "Za to mi res ni treba zapraviti 24 milijonov evrov," je dejal in dodal, da bi se leta mogoče udeležil, če bi bil zastonj in bi tako izkusil veselje ob pretvarjanju, da je milijarder.