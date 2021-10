Tom Hanks 'zmotil' poroko: nevesti navdušeni

O veselem dogodku sta mladoporočenki spregovorili v oddaji Today. "Rekel je: 'Slovesnost sem opazoval tam od zadaj in to je najlepša slovesnost, kar sem jih kdaj videl," je ponosno dejala Tashia, njena žena pa je opisala trenutek, ko sta ugotovili, kdo stoji pred njima: "Bili sva zelo zatopljeni v najin trenutek, zato sva bili šokirani, ko je prišel do naju. Potrebovali sva nekaj sekund, da sva se zavedali. To je bila češnja na vrhu torte najinega dneva."

Prijazni Tom je z mladoporočenkama in njunim eno leto starim sinom tudi poziral, tako da so nastale edinstvene poročne fotografije. Tashia zvezdnika ni mogla prehvaliti, razkrila pa je tudi, kaj jima je prišepnil: "Dejal je, da je opazil poroko in nama dal polno komplementov. Rekel je, da izgledava čudovito. Dal nama je ljubezenski nasvet. Bil je tako pozitiven in ponižen." Tom je nasvet zagotovo črpal iz lastnega zakona, saj je z igralko Rito Wilson poročen že 33 let.