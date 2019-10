Tom Hanks: Za svoj uspeh se moram zahvaliti prijateljema

Oskarjevec Tom Hanks je imel v oktobrski številki revije AARP intervju, v katerem je predstavil biografsko dramo A Beautiful Day in the Neighborhood. Spregovoril je tudi o svojih filmskih začetkih, ko ni imel denarja niti za zimski plašč. Priznal je, da se mora za svoj uspeh zahvaliti svojima dolgoletnima prijateljema. O dobrem prijateljstvu govori tudi nov film, v katerem se prepleta zgodba Hanksovega lika Freda Rogersa in novinarja Toma Junoda,ki pa ga je odigral Matthew Rhys.