Tom Hardy prekršil pravila in dan preživel v telovadnici

Angleškega igralca so fotografi ujeli med odhodom iz telovadnice, te pa so na londonskem območju zaprte že od 4. januarja. Čeprav kasneje izjav za javnost ni dajal, pa so iz njegove ekipe sporočili, da se je v športni dvorani zadrževal zaradi službenih obveznosti.

Tom Hardy je pred kratkim prekršil nekaj pravil, ki veljajo med epidemijo covida-19, paparaci so ga namreč ujeli, ko je ravno odhajal iz lokalne telovadnice. Klub borilnih veščin je zapuščal odet v športna oblačila, s seboj pa je nosil veliko torbo. 43-letnik se je očitno udeležil športnega treninga v dvorani ob reki Temzi, ki bi morala biti zaprta, kot je bilo zapovedano 4. januarja. Na to pa opozarja tudi napis, ki visi na vratih šole, ki se nahaja v stanovanjski soseski Richmond. ''Zaprti, a še vedno fantastični!'' so zapisali lastniki.

icon-expand Tom Hardy ob odhodu iz sicer zaprte telovadnice. FOTO: Profimedia

Eden od mimoidočih je za angleške medije povedal, da so vsi znaki kazali na to, da je igralec več kot očitno prestal zahteven trening, prostore šole borilnih veščin pa po njegovih besedah redno obiskuje: ''Tukaj ga pogosto videvamo, znano je, da je reden obiskovalec telovadnice.'' Dodal je še, da se je ob tem že večkrat spraševal, ali ima igralec morda kar svoj ključ, saj je objekt popolnoma zaprt in zaklenjen s sprednje strani.

icon-expand Hardy se v telovadnici pripravlja na eno od prihodnjih vlog. FOTO: Profimedia

Hardy, ki je poročen in oče treh otrok, živi v bližini in je bil v tej telovadnici opažen že leta 2018, ko se je z osebnim trenerjem pripravljal za vlogo v filmu Venom. Pred tem pa se je že leta 2011 preizkusil v mešanih borilnih veščinah, in sicer v filmu Warrior .

icon-expand Tom Hardy FOTO: Profimedia