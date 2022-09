Tom Hardy znova zmagal na turnirju v jiu-jitsuju

Angleški igralec je pokoril konkurenco na turnirju v brazilskem jiu-jitsuju. Najprej je prisotne presenetil z udeležbo, kasneje pa temu dodal še zmago. Eden od nasprotnikov na poti do zlata ga je opisal kot ''najzahtevnejšega borca, s katerim se je spopadel'' ter dejal, da je izredno močan moški.

Tom se je na turnir prijavil pod imenom Edward Hardy

Tom Hardy je v tekmovanje vstopil zadnji trenutek, zato je bilo presenečenje prisotnih toliko večje: ''Vsi so ga prepoznali, vendar je bil zelo preprost, z veseljem si je vzel čas za obiskovalce, ki so se želeli z njim fotografirati,'' je dejal predstavnik organizatorja dogodka. Za The Guardian je dodal, da so izredno veseli, da se je igralec odločil udeležiti turnirja.

Zvezdnik je na odprtem prvenstvu v brazilskem jiu-jitsuju v Milton Keynesu zmagal, v tekmovanje pa je vstopil pod svojim uradnim imenom, ki se glasi Edward Hardy. Na poti do končnega triumfa je premagal vsakega od nasprotnikov. Spopadel se je tudi z Dannyjem Applebyjem, ki je novinarjem po dogodku povedal, da je bil močno presenečen, ko je pred začetkom dvoboja uvidel, da pred njim stoji ravno Hardy, ki ga je pred tem lahko spremljal zgolj na velikih platnih. Tom je Applebyja hitro potolažil: ''Samo pozabi, da sem to jaz in stori tisto, kar ponavadi počneš.''

Poraženec je ob koncu opisal zvezdnikove veščine: ''Je izredno močan moški ... Na to ne bi pomislil, glede na to, da je slavna oseba. Sam sem sodeloval na približno šestih turnirjih, vsakič sem se uvrstil med najboljše tri. Vendar je Tom najverjetneje moj najzahtevnejši nasprotnik do sedaj – definitivno dosega svoj lik iz Batmana.''