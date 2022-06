Tom Hiddleston potrdil zaroko: Zelo sem srečen

Igralec, najbolj znan po vlogi Lokija, je končno priznal zaroko z Zawe Ashton , a šele tri mesece po tem, ko je šel na kolena. " Zelo sem srečen," je potrdil v intervjuju. Govorice o njuni zaroki so se začele širiti že marca, ko sta bila nasmejana ujeta v objektive na letošnji podelitvi nagrad BAFTA in so oboževalci lahko opazili diamantni prstan na roki 37-letne igralke, čeprav takrat o tem nista želela govoriti.

Hiddleston in Ashtonova sta par že od leta 2019, ko sta se spoznala med igranjem v broadwajski predstavi Betrayal, a sta s skupnimi rdečimi preprogami počakala vse do decembra 2021, ko sta objeta pozirala na podelitvi nagrad tony. Igralec, ki je bil precej molčeč glede svoje romance z Britanko, je pred njo imel med letoma 2008 in 2011 razmerje s Susannah Fielding in leta 2016 s Taylor Swift. Po razhodu z 32-letnico je povedal, da je "neverjetna ženska".