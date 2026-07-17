Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Tom Holland: Haaland mi ni odgovoril na sporočilo, ker ne ve, kdo sem

Los Angeles, 17. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Erling Haaland ni imel pojma, kdo je Tom Holland

Si predstavljate, da vas Tom Holland povabi na večerjo, vi pa mu enostavno ignorirate njegovo sporočilo? To si navadni smrtniki zagotovo ne bi privoščili, a norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland očitno ni imel časa, da bi se odzval na njegovo vabilo. Kot je priznal igralec, ga je nogometaš sprva ignoriral, zdaj pa mu je odpisal in sprejel povabilo na večerjo.

Če te povabi na večerjo Tom Holland, ga gotovo ne zavrneš, še manj pa ignoriraš njegovo sporočilo. A če si Erling Haaland, si to lahko privoščiš. Kot je priznal slavni igralec, se mu je to res zgodilo, saj mu nogometaš enostavno ni odgovoril na sporočilo, ki mu ga je poslal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med gostovanjem v šovu The Tonight Show je igralski zvezdnik razložil, kaj se je zgodilo. Ko ga je voditelj Jimmy Fallon vprašal, ali je res pisal Norvežanu, ta pa ga je ignoriral, je Tom priznal: "Ja, res sem mu pisal. In veste kaj, to je natančno takšna ponižujoča izkušnja, kot jo mora doživeti igralec." S kislim nasmehom na obrazu je dodal, da mu je pisal, ga povabil na večerjo, on pa mu sploh ni odgovoril. "Niti ni imel izgovora, da nima časa, ker igra nogomet, ampak preprosto nič," je še razkril Tom.

Erling Haaland ni imel pojma, kdo je Tom Holland
Erling Haaland ni imel pojma, kdo je Tom Holland
FOTO: Profimedia

Slavni igralec, ki trenutno blesti v filmu Odiseja, ki je nedavno prišel na velika platna, je nogometnega zvezdnika srečal na dirki formule 1 v Monaku in ker je bil nastanjen v njegovi bližini, se je odločil, da ga bo povabil na večerjo. A njegovo povabilo je kar dolgo ostalo neprebrano, kar je bil za 30-letnika kar veliko presenečenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Haaland se je po javnem razkritju tega, da je ignoriral enega najbolj znanih igralcev, v eni od norveških televizijskih oddaj zagovarjal z besedami, da sploh ni vedel, kdo je Tom. Šele ko so mu namignili, da je to igralec, ki je upodobil Spidermana, mu je postalo jasno. "Nisem imel pojma, kdo je, in mislil sem, da gre le za neko naključno osebo," je povedal nogometaš, ki je dodal, da ne gleda veliko filmov, zato ga ni prepoznal. Po nekaj tednih mu je zdaj le odpisal in potrdil srečanje na večerji. "Malo pozno, ampak sprejmem. Povej, kje se dobiva," mu je odgovoril, svoj odgovor pa še javno objavil na omrežju X.

tom holland erling haaland nogomet igralstvo večerja ignoranca povabilo sporočilo

Jennifer Lopez na počitnicah v Evropi: Iz Londona v Pariz, nato pa na Sicilijo

24ur.com Xavi: Nisem še srečal igralca, ki bi zavrnil Barcelono
24ur.com Ker mu v MLS niso dovolili, je namesto sarajevskega denarja izbral Evropo
24ur.com Kapetan Šeškovega kluba zavrnil 800.000 evrov na teden zaradi besed žene
24ur.com 'Princ Harry ni prejel vabila na očetovo praznovanje rojstnega dne'
24ur.com Utrujen Biden odpovedal večerjo in pustil čakati italijansko premierko
24ur.com Srednješolec zavrnil rokovanje s slovaškim predsednikom
24ur.com Erjavec vabila ni dobil, Resni.ca: Imamo pomembnejše delo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?
Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?
vizita
Portal
36-letnica preživela smrtonosno sepso po napačni diagnozi
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Zakaj bi morali za večerjo uživati melono?
Zakaj bi morali za večerjo uživati melono?
cekin
Portal
Cene hrane kmalu spet v nebo? Ekonomisti razkrivajo napovedi
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
8 naravnih bazenov, ki so lepši od marsikatere plaže
8 naravnih bazenov, ki so lepši od marsikatere plaže
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
Grenka sol za zeleno in gosto trato: res deluje ali gre za mit?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
okusno
Portal
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Imate preveč kumar? Pripravite jih tako, kot jih verjetno še niste
Imate preveč kumar? Pripravite jih tako, kot jih verjetno še niste
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hitri in drzni 5
Hitri in drzni 5
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804