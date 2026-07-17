Tom Holland: Haaland mi ni odgovoril na sporočilo, ker ne ve, kdo sem

Če te povabi na večerjo Tom Holland, ga gotovo ne zavrneš, še manj pa ignoriraš njegovo sporočilo. A če si Erling Haaland, si to lahko privoščiš. Kot je priznal slavni igralec, se mu je to res zgodilo, saj mu nogometaš enostavno ni odgovoril na sporočilo, ki mu ga je poslal.
Med gostovanjem v šovu The Tonight Show je igralski zvezdnik razložil, kaj se je zgodilo. Ko ga je voditelj Jimmy Fallon vprašal, ali je res pisal Norvežanu, ta pa ga je ignoriral, je Tom priznal: "Ja, res sem mu pisal. In veste kaj, to je natančno takšna ponižujoča izkušnja, kot jo mora doživeti igralec." S kislim nasmehom na obrazu je dodal, da mu je pisal, ga povabil na večerjo, on pa mu sploh ni odgovoril. "Niti ni imel izgovora, da nima časa, ker igra nogomet, ampak preprosto nič," je še razkril Tom.
Slavni igralec, ki trenutno blesti v filmu Odiseja, ki je nedavno prišel na velika platna, je nogometnega zvezdnika srečal na dirki formule 1 v Monaku in ker je bil nastanjen v njegovi bližini, se je odločil, da ga bo povabil na večerjo. A njegovo povabilo je kar dolgo ostalo neprebrano, kar je bil za 30-letnika kar veliko presenečenje.
Haaland se je po javnem razkritju tega, da je ignoriral enega najbolj znanih igralcev, v eni od norveških televizijskih oddaj zagovarjal z besedami, da sploh ni vedel, kdo je Tom. Šele ko so mu namignili, da je to igralec, ki je upodobil Spidermana, mu je postalo jasno. "Nisem imel pojma, kdo je, in mislil sem, da gre le za neko naključno osebo," je povedal nogometaš, ki je dodal, da ne gleda veliko filmov, zato ga ni prepoznal. Po nekaj tednih mu je zdaj le odpisal in potrdil srečanje na večerji. "Malo pozno, ampak sprejmem. Povej, kje se dobiva," mu je odgovoril, svoj odgovor pa še javno objavil na omrežju X.
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