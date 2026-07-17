Tom Holland: Haaland mi ni odgovoril na sporočilo, ker ne ve, kdo sem

Če te povabi na večerjo Tom Holland, ga gotovo ne zavrneš, še manj pa ignoriraš njegovo sporočilo. A če si Erling Haaland, si to lahko privoščiš. Kot je priznal slavni igralec, se mu je to res zgodilo, saj mu nogometaš enostavno ni odgovoril na sporočilo, ki mu ga je poslal.

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Med gostovanjem v šovu The Tonight Show je igralski zvezdnik razložil, kaj se je zgodilo. Ko ga je voditelj Jimmy Fallon vprašal, ali je res pisal Norvežanu, ta pa ga je ignoriral, je Tom priznal: "Ja, res sem mu pisal. In veste kaj, to je natančno takšna ponižujoča izkušnja, kot jo mora doživeti igralec." S kislim nasmehom na obrazu je dodal, da mu je pisal, ga povabil na večerjo, on pa mu sploh ni odgovoril. "Niti ni imel izgovora, da nima časa, ker igra nogomet, ampak preprosto nič," je še razkril Tom.

Erling Haaland ni imel pojma, kdo je Tom Holland FOTO: Profimedia

Slavni igralec, ki trenutno blesti v filmu Odiseja, ki je nedavno prišel na velika platna, je nogometnega zvezdnika srečal na dirki formule 1 v Monaku in ker je bil nastanjen v njegovi bližini, se je odločil, da ga bo povabil na večerjo. A njegovo povabilo je kar dolgo ostalo neprebrano, kar je bil za 30-letnika kar veliko presenečenje.

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