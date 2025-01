Tom Holland na božični dan pokleknil pred svojo drago Zendayo

Tom Holland in Zendaya sta se končno zaročila. Po poročanju virov blizu priljubljenih igralcev je zvezdnik svojo drago zasnubil na božični dan, igralka pa o tem, da bo njen dragi pokleknil pred njo in jo prosil za roko, ni imela pojma. Na podelitvi zlatih globusov je ponosno razkazovala zaročni prstan z velikim diamantom, zaroke pa sama ni javno komentirala.

Velik diamantni prstan, ki se je na nedavni podelitvi zlatih globusov lesketal na roki Zendaye, je številnim oboževalcem dal slutiti, da sta se igralka in njen fant Tom Holland zaročila. A kljub temu da zvezdnika sama novice, kot je v njuni navadi za zasebno življenje, nista komentirala, so viri blizu para potrdili, da je res.

Zendaya je na podelitvi zlatih globusov nosila velik diamantni prstan. FOTO: Profimedia icon-expand

Po zagotavljanju virov naj bi igralec pred svojo drago pokleknil na božični dan, zvezdnica pa o tem, da jo ima Tom namen prositi za roko, ni imela pojma. "Tom in Zendaya sta se v preteklih letih pogovarjala o poroki, vendar Zendaya ni vedela, da jo namerava zaprositi," je povedal vir, ki je še razkril, da je igralec za dovoljenje vprašal tako njenega očeta kot tudi mamo, saj si je zvezdnica z obema zelo blizu. Kljub temu je snubitev glede na prstan na svoji roki več kot očitno sprejela. Zaroko je za revijo People potrdil tudi družinski vir. "Tom je bil vedno nor nanjo. Vedno je vedel, da je ona tista. Med njima je nekaj zelo posebnega," je povedal.

Zendaya in Tom Holland sta se zaljubila na snemanju filma Spider Man: Ni poti domov. FOTO: Profimedia icon-expand

Kdaj se bosta zaljubljena 28-letnika, ki sta v zvezi od leta 2021, sprehodila do oltarja, vir ni razkril, je pa delil še nekaj podrobnosti o sami zaroki. Zvezdnik filmov o Spidermanu je zvezdnico zasnubil v zelo intimnem okolju v enem od domov njene družine v Združenih državah Amerike. "Tom ni želel iz tega delati velikega pompa, zato se je odločil za bolj intimno in romantično potezo," so povedali viri za TMZ in dodal: "Igralkine družine ni bilo doma, bila sta sama."

Zvezdnica zaroke s Tomom Hollandom ni komentirala. FOTO: Profimedia icon-expand

Nad novico, da se bosta sprehodila do oltarja, naj bi bili navdušeni tudi njuni družini. "Družini Toma in Zendaye sta navdušeni," je povedal vir za PageSix in dodal: "Zendayina mama in sestre komaj čakajo, da začnejo načrtovati poroko skupaj z njo." Datum poroke še ni določen, saj zaljubljenca trenutno še proslavljata veselo novico.

Čudovit nakit seveda ni ostal skrit pred fotografi. FOTO: Profimedia icon-expand

Zendaya se je podelitve zlatih globusov, na katerih je bila nominirana v kategoriji za najboljšo igralko v komediji Izzivalci, udeležila sama. Ko so jo novinarji na dogodku vprašali, ali je res zaročena, je samo pokazala svoj prstan, se prisrčno nasmehnila in skrivnostno skomignila z rameni.